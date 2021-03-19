В 2017-2020 годах бюджет недополучил 2,6 миллиарда от аренды госимущества – Счетная палата

В течение 2017-2020 годов госбюджет из-за некачественного прогнозирования недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.

Об этом свидетельствуют результаты аудита, сообщает Счетная палата.

"В частности, аудит установил, что Кабмин, Фонд госимущества и уполномоченные органы управления объектами государственной собственности не обеспечили принятия своевременных и действенных организационных решений, связанных с передачей в аренду целостных имущественных комплексов и другого имущества государственных предприятий, их эффективного использования и поддержку в надлежащем состоянии, стабильности и увеличения поступлений в государственный бюджет арендной платы", - говорится в сообщении.

В частности, обнаружили перевыполнение и невыполнение плановых показателей поступлений арендной платы в государственный бюджет.

В течение 2017-2020 годов в государственный бюджет поступило лишь 5,4 млрд грн при плане утвержденном в бюджетах на эти годы 7,9 млрд грн. Так, в 2017 и 2020 годах эти показатели не выполнены (66% и 33,7% соответственно), а в 2018 и 2019 годах (144,6% и 129,6% соответственно) - перевыполнены.

"Аудиторы установили, что плановые показатели поступлений арендной платы определялись Минфином только на основании прогнозов Фонда госимущества или фактических поступлений за предыдущий год. При этом не учитывался индекс инфляции и не включались платежи по новым договорам аренды.

Кроме того, во время карантина Кабинет Министров ввел скидки или освобождение от уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом для определенных категорий арендаторов", - добавили в Счетной палате.

В ведомстве добавили, что правительство также не обеспечило своевременное утверждение Порядка передачи имущества в аренду и примерных договоров аренды государственного имущества.

"Поэтому с 1 февраля по сентябрь 2020 передача государственного имущества в аренду фактически не осуществлялась. Поэтому количество заключенных в 2020 году договоров аренды уменьшилось. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 409 млн грн", - отмечается в отчете.

"Из-за ненадлежащую взаимодействие ФГИУ с уполномоченными на управление госимуществом органами превышались сроки предоставления выводов об условиях договора аренды (вместо 15 дней от 22 дней и до 7 месяцев), а в отдельных случаях вообще не предоставлялись. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 800 тыс грн арендной платы", - заявили также в Счетной палате.

Экономическая правда