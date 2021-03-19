Зеленский: Привлечение иностранных инвестиций – наш приоритет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики.

Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам Четвертого украинского-германского бизнес-форума, сообщает Офис президента.

По его словам, Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственной системы ЕС, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

От имени Украины Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкому правительству за поддержку Украины в условиях агрессии, которая продолжается со стороны РФ.

Также он заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.

"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственной системы Европейского Союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Нимеччиною-- двигателем европейской интеграции", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

"Привлечение иностранных инвестиций - наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы.

В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, которые создают новые рабочие места и реализуют инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", - заявил президент и призвал участников форума обратить внимание на этот механизм и воспользоваться возможностями, которые дает Украина.

"Наш курс на "зеленое" будущее и привлечения инвестиций в этот сектор непреклонно. Мы также не сворачиваем с курса на либерализацию рынков электрической энергии и газа, введение стимулирующего тарифообразования для модернизации этих секторов, открывает новые инвестиционные возможности", - сказал премьер Денис Шмыгаль.

Он также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, IТ-партнерстве.

Экономическая правда