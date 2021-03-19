Facebook работает над запуском детского Instagram

Компания Facebook Inc. работает над созданием версии приложения Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новое приложение было анонсировано внутренне в четверг, но еще не запущено. Сейчас Instagram требует, чтобы пользователи имели возраст не менее 13 лет", - говорится в сообщении.

"Дети все чаще спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей.

Сейчас для родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, как, например, с Messenger Kids - которые подходят для детей, которыми управляют родители.

Мы исследуем возможность создания новых продуктов в Instagram, чтобы помочь детям не отставать от своих друзей, открывать новые увлечения и интересы", - сказал представитель Facbook Джо Осборн.

Messenger Kids - версия программы обмена сообщениями Facebook для подростков, которая имеет функции родительского контроля.

Экономическая правда