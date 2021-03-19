Курс валют на 19 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,71 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70 - 27,71 гривни;

Евро - 33,03 - 33,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,60 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,79 гривни, продают по 33,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,70 гривни, евро - 32,89 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 марта на уровне 27,68 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.

18 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.

Экономическая правда