Курс валют на 19 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,71 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,70 - 27,71 гривни;
Евро - 33,03 - 33,04 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,60 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,79 гривни, продают по 33,14 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,70 гривни, евро - 32,89 - 33,02 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 марта на уровне 27,68 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.
18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.
18 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.
Экономическая правда
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