ООН ожидает роста мировой экономики на 4,7% в этом году

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) улучшила свой прогноз по развитию мировой экономики до 4,7% благодаря, в частности, усиленному восстановлению в США.

Об этом говорится в отчете UNCTAD.

Согласно прогнозу, что организация делала в сентябре, экономика должна вырасти на 4,3%. Однако в последнем отчете в ООН указывают, что ожидают роста на 4,7%. Улучшение прогноза произошло благодаря прогрессу в вакцинации населения, а также недавно принятому пакету помощи экономике в США в 1,9 триллиона долларов, который предположительно увеличит объем расходов потребителей.

Несмотря на положительные изменения, мировая экономика потеряет около 10 трлн долларов в 2021 году по сравнению с моделью, в которой пандемии не было. Также, по прогнозам Всемирного банка, около 250 млн человек окажутся за чертой бедности, если использовать границу в 3,20 доллара в сутки.

"Ложное возвращение к жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является главным риском для нашего мирового прогресса", - говорится в отчете.

Напомним:

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Экономическая правда