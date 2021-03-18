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В ОП рассказали, когда Зеленский подпишет закон о Бюро экономической безопасности

Четверг, 18 марта 2021, 20:05
 

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о Бюро экономической безопасности в ближайшие несколько дней.

Об этом во время заседания Комтету ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в ближайшие дни он будет подписан", - отметила Свириденко.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции.

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Зеленский экономика налоги законодательство

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