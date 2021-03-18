Официальный курс: гривня незначительно укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 марта на уровне 27,68 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,98 грн (на 18 марта - 32,99 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.

18 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.

Экономическая правда