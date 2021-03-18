Официальный курс: гривня незначительно укрепилась
Четверг, 18 марта 2021, 19:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 марта на уровне 27,68 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,98 грн (на 18 марта - 32,99 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.
18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.
18 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.
Экономическая правда
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