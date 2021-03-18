Министерство подписало два соглашения с Литвой в сфере энергетики

Министерство энергетики во главе с и.о. Юрием Витренко во время официального визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы завершило процесс присоединения Украины к Центру передового опыта НАТО и договорилось о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, стороны подписали Техническое соглашение относительно вклада Минэнергетики в деятельность Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Это завершает процесс присоединения украинской стороны к деятельности расположенного в Вильнюсе Центра, отмечают в Офисе.

Кроме Литовской Республики, в него также входят Великобритания, Грузия, Эстония, Италия, Латвия, Польша, США, Турция, Финляндия и Франция. Целью работы Центра является предоставление экспертной помощи и анализа по вопросам энергетической безопасности странам НАТО, странам-партнерам и другим институтам. Также - развитие возможностей Альянса, оценка эффективности его миссий и совместимости подразделений НАТО с точки зрения энергетической безопасности.

Другой соглашением, которое подписали стороны, стала Совместная декларация намерения о создании рабочей группы по усиленному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Этим документом признается важность усиления стратегического сотрудничества между министерствами энергетики двух стран включая рыночных регуляторов и операторов систем передачи.

Декларация разработана на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного 18 декабря 2017 между профильными ведомствами Украины и Литовской Республики о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики.

Напомним:

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Экономическая правда