Министерство подписало два соглашения с Литвой в сфере энергетики
Министерство энергетики во главе с и.о. Юрием Витренко во время официального визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы завершило процесс присоединения Украины к Центру передового опыта НАТО и договорилось о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики.
Об этом сообщает Офис президента.
Так, стороны подписали Техническое соглашение относительно вклада Минэнергетики в деятельность Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Это завершает процесс присоединения украинской стороны к деятельности расположенного в Вильнюсе Центра, отмечают в Офисе.
Кроме Литовской Республики, в него также входят Великобритания, Грузия, Эстония, Италия, Латвия, Польша, США, Турция, Финляндия и Франция. Целью работы Центра является предоставление экспертной помощи и анализа по вопросам энергетической безопасности странам НАТО, странам-партнерам и другим институтам. Также - развитие возможностей Альянса, оценка эффективности его миссий и совместимости подразделений НАТО с точки зрения энергетической безопасности.
Другой соглашением, которое подписали стороны, стала Совместная декларация намерения о создании рабочей группы по усиленному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Этим документом признается важность усиления стратегического сотрудничества между министерствами энергетики двух стран включая рыночных регуляторов и операторов систем передачи.
Декларация разработана на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного 18 декабря 2017 между профильными ведомствами Украины и Литовской Республики о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики.
Напомним:
Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.
Экономическая правда
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