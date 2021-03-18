В Кабмине рассказали, при каких условиях Украина снимет мораторий на экспорт "кругляка"

Украина может снять запрет на импорт необработанной древесины исключительно для стран ЕС после того, как обеспечит прозрачность на внутреннем рынке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мы сообщили им нотой, что за полгода примем закон. Законопроект, который мы ставим, это №4197-1. Это законопроект о рынке древесины. Логика очень проста: сначала мы обеспечиваем прозрачность на внутреннем рынке, чтобы не было оснований для манипуляций. В рамках этого законопроекта мы также рассмотрим вопрос о снятии моратория исключительно для ЕС - у нас нет оснований снимать его для других", - цитирует его агентство.

Он отметил, что торговля с ЕС будет возможна только при прозрачных механизмах.

"Сейчас в ЕС есть две инициативы по контролю леса - corporate due diligence и возможен даже запрет на импорт необработанного сырья. Поэтому у них такой же процесс продолжается, мы будем активно синхронизироваться", - сказал Качка.

Напомним, в 2015 году Верховная рада приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка).

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта кругляка.

В конце 2020 года группа постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

В Еврокомиссии заявили, что Украина должна вскоре отменить принятый в 2015 году мораторий.

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Европейская правда