Диджитализация: Украина и Германия подписали меморандум о партнерстве

Во время встречи Дениса Шмыгаля с министром транспорта, будущим премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию украинско-германского партнерства в сфере диджитализации.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Меморандум подписали между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business и двумя немецкими бизнес-ассоциациями.

"Северный Рейн-Вестфалия занимает первое место среди немецких федеральных земель по объему торговли и инвестиций с Украиной. Мы видим большие перспективы в расширении нашего сотрудничества.

Это могут быть совместные проекты в авиакосмической отрасли, в сфере логистики и размещения в Украине производственных мощностей для изготовления батарей и других комплектующих для электромобилей", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина имеет значительный транзитный потенциал, в частности в вопросе организации и развития грузовых перевозок между Европой и Азией.

Кроме того, Украина, по его словам, заинтересована наладить взаимодействие с портом Дуйсбург, который является крупнейшим внутренним портом мира и самым большим логистическим пунктом Центральной Европы.

"Мы готовы расширять наше сотрудничество с Германией и приглашаем немецкий бизнес инвестировать в Украину. В этом году мы хотим привлечь до 12 млрд грн от продажи объектов большой приватизации.

Также в этом году продолжится привлечение иностранных инвестиций благодаря государственно-частному партнерству в сфере инфраструктурных проектов. В 2020 году мы расширили и усовершенствовали стимулы для притока инвестиций. Все это дает хорошие возможности для немецких компаний выгодно вкладывать деньги в новые проекты в Украине", - добавил глава правительства.

Экономическая правда