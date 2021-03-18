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УЗ не ограничивает движение поездов через Киев и Львов

Четверг, 18 марта 2021, 16:35
 

На фоне введения жесткого карантина во Львове и Киеве "Укрзализныця" заявила, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании МЗ, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - пояснили в компании.

В УЗ напомнили, что ограничение продажи билетов и высадки/посадки пока касаются исключительно областей:

  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Закарпатская.

Напомним:

В столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта.

Экономическая правда

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Укрзализныця карантин

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