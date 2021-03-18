Украина и Литва будут сотрудничать в развитии железнодорожных и автоперевозок
Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Договоренности подписали в рамках официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.
"Литва всегда была и остается надежным партнером и хорошим другом Украины. И мы благодарны литовской стороне, что даже в условиях пандемии мы продолжаем поддерживать активный диалог и сотрудничество.
Увеличение объемов контейнерных перевозок и дальнейшая либерализация двусторонних и транзитных автоперевозок - среди наших ключевых приоритетов сотрудничества. Рад приветствовать подписание соответствующих договоренностей, которые позволят значительно расширить и закрепить это сотрудничество", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, это будет способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездом комбинированного транспорта "Викинг" и "Containerships Train", а также повышению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север - Юг.
В частности, договорились:
- активно поддерживать проект перевозки полуприцепов маршрутом Одесса-Клайпеда;
- способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездом комбинированного транспорта "Викинг" и "Containerships Train" и увеличению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север-Юг;
- прилагать усилия, направленные на признание украинских морских портов Черного моря Южными воротами Литвы, а Клайпедского государственного морского порта Северными воротами Украины;
- определить необходимость восстановления движения железнодорожным маршрутом "Четыре столицы" после карантина;
- инициировать обсуждение возможностей применения цифровых решений в процедурах выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов;
- содействовать обмену информацией и опытом между украинскими и литовскими экспертами для анализа правовых и технологических возможностей и формирования порядка получения электронной разрешений;
- способствовать углублению сотрудничества для обмена знаниями, опытом и видением эффективных, результативных и рациональных решений в области железнодорожного транспорта.
Экономическая правда
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