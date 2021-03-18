Украина и Литва будут сотрудничать в развитии железнодорожных и автоперевозок

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Договоренности подписали в рамках официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.

"Литва всегда была и остается надежным партнером и хорошим другом Украины. И мы благодарны литовской стороне, что даже в условиях пандемии мы продолжаем поддерживать активный диалог и сотрудничество.

Увеличение объемов контейнерных перевозок и дальнейшая либерализация двусторонних и транзитных автоперевозок - среди наших ключевых приоритетов сотрудничества. Рад приветствовать подписание соответствующих договоренностей, которые позволят значительно расширить и закрепить это сотрудничество", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездом комбинированного транспорта "Викинг" и "Containerships Train", а также повышению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север - Юг.

В частности, договорились:

активно поддерживать проект перевозки полуприцепов маршрутом Одесса-Клайпеда;

способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездом комбинированного транспорта "Викинг" и "Containerships Train" и увеличению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север-Юг;

прилагать усилия, направленные на признание украинских морских портов Черного моря Южными воротами Литвы, а Клайпедского государственного морского порта Северными воротами Украины;

определить необходимость восстановления движения железнодорожным маршрутом "Четыре столицы" после карантина;

инициировать обсуждение возможностей применения цифровых решений в процедурах выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов;

содействовать обмену информацией и опытом между украинскими и литовскими экспертами для анализа правовых и технологических возможностей и формирования порядка получения электронной разрешений;

способствовать углублению сотрудничества для обмена знаниями, опытом и видением эффективных, результативных и рациональных решений в области железнодорожного транспорта.

Экономическая правда