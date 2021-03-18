В Минэкономики рассказали, как хотят привлечь 5 миллиардов инвестиций году

В Министерстве экономики считают, что в этом году инвестиции выйдут на докризисный уровень и достигнут 5 миллиардов долларов благодаря концессии, поддержке крупных инвестпроектов и индустриальным паркам.

Об этом рассказала заместительница министра развития экономики Ирина Новикова во время форума "Украина 30".

По ее словам, для достижения отметки в 5 млрд долларов у Минэкономики есть ряд инструментов. Первым чиновница назвала государственно-частное партнерство и концессию: в прошлом было подписано договоров на 3,7 млрд долларов в морских портах, выполнение которых начнется в этом году.

В частности, начинаются новые проекты в морпортах: "Порт "Черноморск", Черноморская паромная переправа, первый терминал и контейнерный терминал в порту, 7 железнодорожных станций, которые готовят Укрзализныця", - рассказала Новикова.

Она отметила, что 17 марта получила письмо от Международной финансовой корпорации (IFC) что "они будут браться за проект Львовской областной больницы в г. Львове - фактически первый большой проект в сфере здравоохранения".

Новикова подчеркнула важность недавно принятого закона о государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями, к которому Минэкономики начало готовить подзаконные нормативно-правовые акты. По словам представительницы ведомства, есть большой спрос на использование законопроекта в виде десятков писем от украинских и иностранных инвесторов. В частности, "есть даже 2 потенциальных проекта, которые порядка миллиарда долларов".

По словам заместителя министра, нормативную базу ведомство планирует завершить в июне-июле в этом году.

Кроме того, на приток инвестиций будут влиять центры креативной экономики и развитие индустриальных парков, "когда мы предлагаем готовую земельный участок со всеми коммуникациями и сочетаем с законом о поддержке проектов со значительными инвестициями, мы уже экономим время и средства для инвесторов", - пояснила она. "И тем самым стимулируем быстрее привлечения инвестиций и построение новых объектов в Украине".

Экономическая правда





