В "Слуге народа" заявляют, что ОПЗЖ и "Батькивщина" блокируют законопроекты о евробляхах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты от ОПЗЖ и "Батькивщины" продолжают блокировать работу парламента и призвал их к конструктивному рассмотрению важных законопроектов, в частности о растаможке "евроблях".

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Очень жаль, что депутаты от ОПЗЖ и "Батькивщины" продолжают блокировать работу парламента, мешая принятию важных законов, на которые давно ждут люди", - сказал нардеп.

По его словам, речь идет, в частности, о необходимости принятия во втором чтении законопроектив о доступном растаможка автомобилей на еврономерах (№4643-д и №4644-д).

"Уверен, этот документ нужен также избирателям "Батькивщины" и ОПЗЖ, он не о политике, он о возможности для каждого владельца авто с европейской регистрацией в течение 180 дней растаможить свой автомобиль по льготной ставке, которая не превысит 1000 евро.

Этим доступным механизмом растаможки смогут воспользоваться более 500 000 автовладельцев, среди которых - также люди, которые голосовали за те политсилы, которые сейчас блокируют работу Верховной Рады и не дают принять этот закон", - заявил Арахамия.

Он призвал депутатов из других фракций "прекратить срывать работу парламента поправочным спамом" и перейти к конструктивной работе.

Как сообщает Укринформ, в четверг утром владельцы авто с еврономерами проводят акцию у парламента, требуя принятия соответствующих законопроектов.

По словам Арахамии, также ожидает принятия ряд других важных законопроектов, в частности, тех, которые "позволят защитить людей от произвола коллекторов, а также по обеспечению выплат украинцам больничных".

Отметим, что Рада уже третий день подряд рассматривает поправки к законопроекту № 2194 по дерегуляции земельных отношений во втором чтении. 18 марта рассмотрение начали с 347-й поправки (всего - более 3000 поправок).

Напомним:

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.

Экономическая правда