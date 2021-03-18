Для авторизации в "Дии" будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону

"Дия" внедряет бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Теперь вы сможете стать пользователем Дия, если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID НБУ. Вскоре стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении", - сообщил Федоров.

Он добавил, что, приложив паспорт к Дие, "можно авторизоваться в пару кликов, пока приложение считывает номер документа".

"Крутое решение для тех, кому 14 лет, кто не является клиентом банка, подключенного к системе BankID НБУ, или вообще не имеет счета в банке", - комментирует глава Минцифры. Он подчеркнул, что для такой возможности на телефоне должен иметься NFC-модуль.

Другая технология, PhotoID, позволит избежать повторной авторизации и необходимости вновь добавлять цифровые документы (например, свидетельство о рождении ребенка).

По словам Федорова, сначала функция будет доступна для бета-тестеров, а со временем и для всех пользователей.

Экономическая правда