Роднянский-младший претендует на должность в набсовете Ощадбанка
Сын экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".
Об этом свидетельствует декларация Александра Роднянского-младшего в реестре Национального агентства по противодействию коррупции.
Претендент на должность члена набсовета "Ощадбанка" в 2020 году получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).
Роднянскому-младшему принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м, квартира в Украине площадью 179,7 кв. м. Кроме этого, Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.
Супруга Роднянского актриса Янина Студилина известна ролью второго плана в российском телесериале "Ранетки".
Александр Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщало Reuters. Александр Роднянский-младший – доктор экономических наук, он работает профессором Кембриджа.
Как сообщил сам Роднянский в комментарии ЭП, Гончарук искал экономиста для написания экономической программы и программы реформ. "Я эту программу написал", – заявил экономист.
По данным агентства, Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента.
Отец, продюсер Александр Роднянский, является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский.
В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.
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