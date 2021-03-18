Роднянский-младший претендует на должность в набсовете Ощадбанка

Александр Роднянский-младший, Янина Студилина, Александр Роднянский-старший

Сын экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".

Об этом свидетельствует декларация Александра Роднянского-младшего в реестре Национального агентства по противодействию коррупции.

Претендент на должность члена набсовета "Ощадбанка" в 2020 году получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Роднянскому-младшему принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м, квартира в Украине площадью 179,7 кв. м. Кроме этого, Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.

Супруга Роднянского актриса Янина Студилина известна ролью второго плана в российском телесериале "Ранетки".

Александр Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщало Reuters. Александр Роднянский-младший – доктор экономических наук, он работает профессором Кембриджа.

Как сообщил сам Роднянский в комментарии ЭП, Гончарук искал экономиста для написания экономической программы и программы реформ. "Я эту программу написал", – заявил экономист.

По данным агентства, Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента.

Отец, продюсер Александр Роднянский, является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский.

В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.