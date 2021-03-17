Morgan Stanley позволит состоятельным клиентам инвестировать в биткоин-фонды
Morgan Stanley станет первым крупным банком в США, что позволит клиентам с активами в более чем 2 миллиона долларов инвестировать в биткоин-фонды.
Об этом узнали репортеры CNBC.
Инвестиционный банк с активами в 4 триллиона долларов сообщил своим финансовым советникам, что вскоре предоставит своим клиентам доступ к трем фондам, позволяющим владение криптовалютой Bitcoin.
Сейчас такая возможность появится только у состоятельных клиентов банка, чьи фирмы обладают более 2 миллионами долларов активов. Для инвестиционных фирм требования установлены в 5 млн долларов.
В обоих случаях банковские счета должны существовать по меньшей мере полгода. Таким образом Morgan Stanley будут снижать связанные с криптоактивом риски.
Напомним:
Стоимость криптовалюта Bitcoin 14 марта достигла рекордной отметки в $ 61 000, а ее капитализация превысила $ 1,13 триллиона.
Однако даже для инвесторов, соответствующим указанным критериям, может появиться другое препятствие. Так, в Morgan Stanley заявили, что ограничат сумму инвестиций в биткоины до 2,5% от общего объема.
Экономическая правда
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