Morgan Stanley позволит состоятельным клиентам инвестировать в биткоин-фонды

Morgan Stanley станет первым крупным банком в США, что позволит клиентам с активами в более чем 2 миллиона долларов инвестировать в биткоин-фонды.

Об этом узнали репортеры CNBC.

Инвестиционный банк с активами в 4 триллиона долларов сообщил своим финансовым советникам, что вскоре предоставит своим клиентам доступ к трем фондам, позволяющим владение криптовалютой Bitcoin.

Сейчас такая возможность появится только у состоятельных клиентов банка, чьи фирмы обладают более 2 миллионами долларов активов. Для инвестиционных фирм требования установлены в 5 млн долларов.

В обоих случаях банковские счета должны существовать по меньшей мере полгода. Таким образом Morgan Stanley будут снижать связанные с криптоактивом риски.

Напомним:

Стоимость криптовалюта Bitcoin 14 марта достигла рекордной отметки в $ 61 000, а ее капитализация превысила $ 1,13 триллиона.

Однако даже для инвесторов, соответствующим указанным критериям, может появиться другое препятствие. Так, в Morgan Stanley заявили, что ограничат сумму инвестиций в биткоины до 2,5% от общего объема.

Экономическая правда