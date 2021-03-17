После заявлений Байдена о Путине рубль обвалился к доллару и евро

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США, рубль обвалился к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс доллара подскочил с 73,1 рубля до 74 рублей, потом опустился до 73,8 рубля.

По состоянию на 18:50 (по Киеву) доллар стоил 74,02 рублей.

При этом, около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс евро подскочил с 87,1 до 88,02 рубля.

По состоянию на 18:50 (по Киеву) евро стоил 88,12 рублей.

Напомним:

Президент США Джо Байден считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Экономическая правджа