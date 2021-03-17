В Украине создадут центры креативной экономики
Правительство одобрило на заседании 17 марта проект постановления об использовании средств госбюджета на создание центров креативной экономики - на них направят 110 млн гривень.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы реализуется цель "Повышение уровня конкурентоспособности регионов", в рамках которой предполагается распространение практики образования центров развития креативной экономики в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По его словам, такие центры позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов и будут способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что в центрах будут располагаться лаборатории, ИТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.
В государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн гривень. Их направят на строительство и ремонт зданий для центров, а также на изготовление проектной документации.
"Предложения по перечню проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона", - отметили в ведомстве.
Среди условий предоставления финансирования: соответствие проекта приоритетам программных и стратегических документов развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования долгосрочной работы центра. Кроме того, они должны соответствовать принципам безбарьерности, а срок реализации не превышать 2 года.
Экономическая правда
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