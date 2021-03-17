93% опрошенных украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, только 3% считают их оптимальными, а 0,4% ˗ заниженными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

"Чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (такой ответ дали 29% опрошенных) и президента Украины (24%)", - говорится в сообщении.

Еще 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

"Особенно часто ответственность на президента страны за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

Так, среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь", ответственность на президента возлагают 31%, за партию "Европейская солидарность" ˗ 31%, за ВО "Батькивщина" ˗ 27%, тогда как среди представителей электората партии "Слуга народа" ˗ только 14% , - добавляют в Центре Разумкова.

При этом, чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента страны (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (соответственно 18% и 4%) и на компании, предоставляющие коммунальные услуги (соответственно 14,5% и 3%).

При этом, опрошенные украинцы считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%).

Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% ˗ Верховную Раду. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Экономическая правда