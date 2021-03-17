В период карантина выросла поддержка украинского бизнеса - исследование

За время карантина население более активно поддерживало украинский бизнес, а 25% опрошенных были готовы переплачивать за отечественные товары.

Об этом говорится в исследовании Deloitte.

Так, наибольшей поддержкой среди респондентов пользовались сервисы с готовой едой, заведения быстрого питания, рестораны и бары. С ростом уровня дохода выросла также доля украинцев, которые совершали покупки без необходимости, добавили авторы исследования.

25% респондентов отметили, что покупают больше отечественных продуктов, даже если они дороже. В то же время покупатели внимательно относились к действиям бизнеса: 24% опрошенных покупают товары преимущественно у тех брендов, которые, по их мнению, правильно отреагировали на ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшие средние расходы респондентов на одну покупку с целью поддержки отечественного бизнеса наблюдаются при покупке одежды (1084 грн), парфюмерии (856 грн) и косметики (719 грн).

В частности, в исследовании выяснили, сколько людей знают и покупают продукцию "Made in Ukraine". 70% опрошенных были осведомлены о таких товаров, а покупали - 56%. Наиболее популярными категориями товаров украинских производителей являются алкогольные напитки и продукты питания.

Как прокомментировала результаты экспертка в области ритейла и оптовой дистрибуции Ольга Шамрицкая, "ограниченный бюджет заставляет украинцев внимательнее относиться к своему выбору, осуществлять рациональные покупки и избегать дополнительных расходов на покупку товаров непроверенных производителей". Следовательно, бренд имеет большое значение на окончательный выбор покупателей.

Исследование проводилось на основе многоступенчатой стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту и типу населенного пункта (1600 респондентов).

Экономическая правда





