Производство яиц в Украине сократилось на 16% – Госстат
В январе-феврале 2021 года производство яиц в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 16,1% - до 2,03 млрд штук.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что в январе-феврале этого года сельхозпредприятия получили 1,24 млрд яиц (-23,4%), домохозяйства населения - 783,8 млн (-1%).
При этом, за 2 месяца текущего года больше всего яиц получили в Киевской области - 522,3 млн штук (-9,1%).
Далее следуют Хмельницкая (122,5 млн штук, -2,2%) и Черкасская (120,3 млн штук; + 35,8%) области.
А самые маленькие объемы производства яиц за указанный период зафиксировали в Луганской (10,8 млн штук; + 5,9%), Одесской (15,8 млн штук; -21,8%) и Волынской (16,2 млн штук; 2 5%) областях.
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Экономическая правда
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