Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026 году - исследование

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Спрос на рынке нефти к 2026 году возрастет до 104 миллионов баррелей в сутки при условии, если действия правительств стран в климатическом векторе оставаться неизменными.

Об этом говорится в исследовании Международного энергетического агентства.

По базовому сценарию, спрос в 104 мб/д превысит показатели 2019 года на 4%.

"Постепенный переход от нефти имеет важное значение для достижения климатических целей, но это потребует серьезных политических изменений со стороны правительств, а также быстрых изменений в поведении. Без этого мировой спрос на нефть будет увеличиваться ежегодно до 2026 года", - прокомментировал результаты Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Он отметил, что мировой спрос на нефть может достичь пика в ближайшее время только в случае распространенности дистанционной работы, принятия неотложных мер по стандартам энергоэффективности, увеличение продаж электромобилей и ограничения использования нефти в энергетическом секторе.

В связи с активными климатическими действиями, потребление нефти может сократиться на 5,6 мб/сутки до 2026 года, а это означало бы, что мировой спрос на нефть никогда не вернется на допандемичный уровень.

Касательно предложения на рынке, то производители столкнулись с дилеммой, ведь любые инвестиции могут привести как к простою мощностей в будущем, так и их недостатку. Согласно отчету Агентства, к 2026 году мощность мировой добычи нефти увеличится на 5 мб/сутки. "Вместе с тем, исторический обвал спроса привел к резерву производственных мощностей в рекордные 9 мб/сутки, что в ближайшее время будет удовлетворять мировые рынки", - отмечают в МЭА.

Чтобы удовлетворить такой рост спроса на нефть по базовому сценарию из отчета МЭА, к 2026 году предложение должно соответственно возрасти до 10 мб/день.

Экономическая правда