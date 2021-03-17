Правительство приняло проект закона о защите прав работников: что предлагают
Кабмин на заседании 17 марта принял проект закона об усилении защиты прав работников, которым хотят разрешить физлицам заключать договоры с профсоюзами и усилить защиту от дискриминации.
Об этом говорится в материалах к заседанию.
Так, проект закона предусматривает возможность заключения коллективного договора (то есть договора с профсоюзами) физическими лицами, использующими наемный труд. Также работодатели будут обязаны знакомить работников со всеми изменениями в недельный срок. Обе стороны должны обеспечивать беспрепятственный доступ к документу и возможность копирования.
Срок действия условий коллективного договора устанавливается не менее года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица. Работодателей также обяжут предоставлять сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю, а за нарушение требований усилят ответственность.
В закон также добавят часть о недопущении дискриминации в объявлениях по трудоустройству. А лица, испытывающие нарушения в этой части, будут иметь право обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального вреда.
Этот законопроект разработан во исполнение пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также имплементирует положения отдельных положений актов законодательства ЕС и международно-правовых актов Международной организации труда.
Экономическая правда
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