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Часть акциза с топлива будут зачислять в местные бюджеты

Среда, 17 марта 2021, 14:25
 

Кабмин утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога (13,44%) из топлива, произведенного или ввезенного на территорию Украины.

Соответствующее постановление принято на заседании 17 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Правительство утвердило следующий порядок зачисления:

  • в I полугодии текущего бюджетного периода - пропорционально объему реализованного топлива на соответствующей территории за II полугодие предыдущего бюджетного периода в общем объеме такого реализованного топлива в целом по Украине;
  • во втором полугодии текущего бюджетного периода - пропорционально объему реализованного горючего на соответствующей территории за I полугодие текущего бюджетного периода соответственно.

"Только за первые 2,5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины.

Средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А дальше 13,44% акциза от топлива будут автоматически и бесперебойно поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории", - пояснил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда

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акциз топливо деньги бюджет Кабмин

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