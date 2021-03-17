Часть акциза с топлива будут зачислять в местные бюджеты

Кабмин утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога (13,44%) из топлива, произведенного или ввезенного на территорию Украины.

Соответствующее постановление принято на заседании 17 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Правительство утвердило следующий порядок зачисления:

в I полугодии текущего бюджетного периода - пропорционально объему реализованного топлива на соответствующей территории за II полугодие предыдущего бюджетного периода в общем объеме такого реализованного топлива в целом по Украине;

во втором полугодии текущего бюджетного периода - пропорционально объему реализованного горючего на соответствующей территории за I полугодие текущего бюджетного периода соответственно.

"Только за первые 2,5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины.

Средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А дальше 13,44% акциза от топлива будут автоматически и бесперебойно поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории", - пояснил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда