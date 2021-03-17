Ferrexpo Жеваго увеличила чистую прибыль на 60%

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила 635,292 миллиона долларов чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года.

Об этом говорится в годовом отчете, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Выручка компании в минувшем году увеличилась на 12,8% – до 1,7 млрд долл с 1,5 млрд долл.

EBITDA выросла на 46% - до 859 млн долл (в 2019 году она составляла 586 млн долл). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% - до 687 млн долл (473 млн долл). Капитальные инвестиции снизились на 17% - до 206 млн долл (247 млн долл).

Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.

Напоминаем:

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2020 году Ferrexpo назначила главного операционного директора Джеймса Норта и.о. генерального директора компании.

До октября 2019 года должность гендиректора компании занимал Константин Жеваго, мажоритарием которой он является.