Годовые убытки "Волыньуголь" достигли 100 миллионов

По результатам деятельности в 2020 году государственное предприятие "Волыньуголь" отчиталось о чистых убытках на сумму 107,7 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует годовой отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, сообщает Марлин.

В пояснительной записке о выполнении финплана предприятия указано, что основной причиной неудовлетворительных показателей стала реализация угольной продукции по ценам ниже ее фактической себестоимости.

Государственное предприятие "Волыньуголь" официально признано Кабмином таким, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Однако, последние годы угольное предприятие, которое управляется Министерством энергетики, является чисто убыточным.

По результатам 2019 года "Волыньуголь" отчиталось о 184 млн грн убытков. В 2018 году финансовый отчет завершен также с чистым убытком в размере 121,1 млн грн.

Среди финансовых показателей прошлого года, на которые стоит обратить внимание, относится суммарное количество доходов в 271,8 млн грн, и расходов на сумму 379,5 млн грн.

Также на госпредприятии растет кредиторская задолженность, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,201 млрд грн.

Основные негативные факторы, повлиявшие на динамику кредиторской задолженности, были обусловлены невыполнением плана угледобычи, постоянным дефицитом оборотных средств, задолженности по заработной плате и отсутствием рынков сбыта угля.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составляло 1395, что на 77 человек меньше аналогичного периода 2019 года.

Среднемесячные расходы на оплату труда работников составляли 11,3 тыс грн, на административно-управленческий персонал – 10,9 тыс грн, тогда как на директора предприятия – 33,6 тыс грн.

Стоит отметить, что за 2019 год зарплата руководителя была еще меньше - 17 тыс грн.

Для сравнения, средняя заработная плата по Украине на декабрь 2020 года составляет 14 179 грн.

ГП "Волыньуголь" относится к списку угольных предприятий, которым Кабмин в прошлом году направил транш в размере 163 миллионов гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед украинскими шахтерами.

В сентябре 2020 года на ГП "Волыньуголь" представили нового и.о. генерального директора – Юрия Ключковского.

Всего в течение прошлого года и.о. министра энергетики Ольга Буславец назначала двух и.о. директоров "Волыньуголь", среди которых также был экс-директор львовской шахты "Надежда" Юрий Благута. Последнего перед назначением в Волынскую область задержали на взятке в рабочем кабинете, о чем сообщали местные СМИ. По версии следствия, он получил более 27 тыс гривень наличными от представителя двух ровенских фирм за реализацию угля по сниженной цене и без надлежащих бухгалтерских документов.

Основанное в 2003 году, "Волыньуголь" включает в себя 5 шахт, добывающих уголь.