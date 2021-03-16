В киевском метрополитене говорят, что строительство станций на Виноградарь продолжается

Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве в направлении Виноградаря продолжаются несмотря на сообщения отдельных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными", - говорится в сообщении.

В КП утверждают, что строительство станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается.

"Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встрече. Временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" по причинам окончательного вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона", – говорят в метрополитене.

Там добавили, что по обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания.

"Состояние здания по заключению специалистов удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, что требует подготовки проекта совместно с Киевэнерго, Укрэнерго и ДТЭК", – говорится в сообщении.

Экономическая правда