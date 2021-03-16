Суд отложил избрание меры пресечения Рудьковскому из-за коронавируса

Печерский райсуд Киева отложил на 23 марта избрание меры пресечения экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому - у него обнаружили коронавирус.

Такое решение принял судья по Виталий Писанец, передает "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство адвокатов удовлетворить, отложить судебное заседание по избранию меры пресечения на 23 марта на 13 час. 45 мин.", - заявил судья.

Отмечается, что во время судебного заседания адвокат Рудьковского предоставил справку о том, что 10 марта у его клиента диагностировали коронавирус.

При этом, прокурор Дмитрий Кривовяз в комментарии "Укринформу" заявил, что будет ходатайствовать об избрании Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним:

Экс министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

25 февраля СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году Семинского.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимавший должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.