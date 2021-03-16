"Школа экономической журналистики" начинает отбор студентов на онлайн-курс

"Школа экономической журналистики" Deutsche Welle и "Украинской правды" объявляет конкурс на участие в своей образовательной программе, которая в первом полугодии 2021 пройдет в онлайн-формате.

Участники курса научатся писать о бизнесе и олигархах, поймут тонкости взаимодействия правительства и Национального банка, будут проводить журналистские эксперименты, определять портрет своей аудитории и ее потребности, работать с базами данных, визуализацией и т.п.

Преподают в Школе ведущие украинские журналисты и эксперты. Подготовка тренеров состоялась по специальной методике Академии Deutsche Welle.

Курс состоит из пяти модулей. Обучение будет проходить в удобном формате интенсивов выходного дня.

Курс начнется в конце апреля и продлится до начала августа.

Всем, кто желает стать студентами "Школы экономической журналистики", следует заполнить анкету.

Заявки принимаются до 11 апреля 2021 включительно.

Каждый из отобранных участников должен заплатить незначительный денежный залог, гарантирующий посещение им занятий.

Как известно, "Школа экономической журналистики" - совместный проект Украинской правды и Академии Deutsche Welle, который стартовал в сентябре 2017 года.

Осенью 2020 года Школа успешно запустила онлайн-формат обучения.

Проект направлен не только на образование журналистов, но и на создание дружного сообщества выпускников, которые всегда могут рассчитывать на поддержку тренеров и организаторов даже вне учебного процесса.

"Школа экономической журналистики" способствует размещению лучших статей своих студентов в передовых экономических и политических изданиях Украины.

Программа курса:

24-25 апреля - I модуль "Как расширить аудиторию издания".

Тренер: Мария Фронощук - сооснователь и директор Platfor.ma.

15-16 мая, 22-23 мая - II модуль "Как писать о бизнесе. "Олигарховедение".

Тренеры: Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей;

Андрей Самофалов, руководитель бизнес-редакции сайта Liga.net.

5-6 июня, 12-13 июня - III модуль "Потребительская журналистика. Коммерческие материалы против редакционных".

Тренеры: Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды";

Алина Полякова, журналистка, редактор нативных материалов УП.

3-4 июля, 10-11 июля - IV модуль "Как писать о государственных финансах, центральном банке и финансовом секторе".

Тренеры: Дарья Марчак, руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, исполнительный директор ProZorro.Продажи

Елена Снежко, консультантка по стратегическим коммуникациям и связям с медиа, экс-заместитель директора Департамента коммуникаций и начальник Управления стратегических коммуникаций и связей со СМИ Национального банка Украины.

31 июля - 1 августа - V модуль "Дата-журналистика и визуализация данных".

Тренер: Михаил Кольцов, администратор проекта STOPFAKE.ORG, преподаватель Могилянской школы журналистики.