СМИ: Microsoft может получить более 150 миллионов долларов из "Американского плана спасения"

Корпорация Microsoft может получить 150 млн долларов - почти четверть всех средств помощи на кибербезопасность, предусмотренной "планом спасения" на 1,9 трлн долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что такая инициатива возмущает некоторых законодателей, против большего финансирования компании, чье программное обеспечение недавно стало основой для двух масштабных хакерских атак.

Издание напоминает, что одну из хакерских атак в декабре прошлого года связывают с РФ - тогда были поражены почтовые серверы американских министерств юстиции, торговли и финансов.

По данным источников агентства, проект плана расходов по кибербезопасности предусматривает более 150 млн долларов на "безопасную облачную платформу".

"Если единственным решением серьезной атаки, во время которой хакеры воспользовались недостатком, который давно игнорирует Microsoft, является предоставление большего количества денег Microsoft, правительство должно пересмотреть свою зависимость от компании", - заявил сенатор штата Орегон Рон Вайден.

"Правительство не должно вознаграждать новыми крупными контрактами компанию, которая продавала ему ненадежное программное обеспечение", - добавил он.

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Напомним:

Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" - антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов. Это крупнейший в истории США пакет помощи экономике.

Экономическая правда