В СНБО объяснили, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что рассмотрят санкции в отношении олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского "в случае поступления предложений".

Об этом заявили в СНБО в ответ на запрос "Радио Свобода".

"В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины "О санкциях" государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке", - ответили в СНБО.

В СНБО отметили, что, согласно статье 5 Закона "О санкциях", Совет нацбезопасности и обороны рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабмина, НБУ, СБУ.

Напомним:

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам.

5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

Подробнее об этом - в статье: Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха.