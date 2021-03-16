Фиктивный ремонт на миллионы: СБУ разоблачила на оборудке чиновников "Укрзализныци"

СБУ разоблачила противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов, из-за обородки УЗ нанесен ущерб почти 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники действовали при поддержке некоторых руководителей подразделений АО "Укрзализныця". Задокументировано, что, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитальных ремонтных работ существующих на балансе дизельгенераторов, дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения.

Для сокрытия незаконной сделки железнодорожники фальсифицировали техническую, бухгалтерскую и другую документацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что инициированные экспертизы подтвердили, что из-за оборудки АО "Укрзализныця" нанесен ущерб почти 2 млн грн.

"Сейчас сообщено о подозрении главному инженеру одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО "Укрзализныця" по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к оборудке", - добавили в СБУ.

Экономическая правда