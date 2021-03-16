Nokia сократит 10 тысяч рабочих мест для инвестиций в исследования

Nokia разработала план с целью сокращения расходов, по которым компания сократит 10 тысяч рабочих мест в последующие 2 года - группа хочет за счет исследований получить первенство на рынке 5G.

Об этом сообщает Reuters.

Финская группа Nokia планирует сократить свои расходы, чтобы нарастить инвестиции в исследования в рамках плана реструктуризации. Этот план будет стоить группе около 600 - 700 млн евро до 2023 года.

"Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не воспринимаются легкомысленно", - заявил гендиректор компании Пекка Лундмарк. "Моим приоритетом является обеспечить поддержку всех, кто пострадает в этом процессе"

Nokia ожидает, что реструктуризация снизит базовую стоимость компании на около 600 млн евро до конца 2023 года. В то же время, половина плана сокращения расходов будет реализована в этом году.

Благодаря осуществленным сбережениям компания направит дополнительное финансирование на исследования и разработку технологий. Сейчас компания не имеет ни единого контракта на частоты 5G в Китае, а также проиграла Samsung Electronics в рамках контракта на поставку 5G оборудования для Verizon.

Однако как ранее заявлял Лундмарк, компания "сделает все, что потребуется", чтобы получить первенство с развитием сети 5G, и отобрать часть рынка у китайской Huawei.

В 2021 году компания рассчитывает получить 20,6- 21,8 млрд евро дохода.

Напомним:

Nokia и Google Cloud, принадлежащая Alphabet Inc., подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит компаниям предложить ряд новых сервисов для бизнеса с распространением технологии 5G.

Экономическая правда





