Израильская компания может принять участие в разработке Черноморского шельфа Нафтогазом

Нафтогаз и израильская Naphtha Israel Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании по возможной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По меморандуму о взаимопонимании стороны договорились, что будут изучать возможности для сотрудничества как для проведения работ на шельфе Черного моря, так и в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

Как отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Нафтогаза, Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, занимающаяся разработкой месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов вместе с компаниями Chevron и Delek Drilling.

"Соответственно, она имеет подтвержденный опыт работы с необходимыми глубоководными технологиями и деловые отношения с ведущими операторами по разработке морских месторождений", - отметил он.

Со своей стороны гендиректор Naphtha Israel Petroleum Corp Эран Ленднер сказал, что, "к сожалению, украинская часть Черного моря остается недостаточно исследованной". Следовательно компания приветствует решение правительства передать Нафтогаза права на исследования этого участка и считает группу готовой для этой задачи.

"Мы рассматриваем украинский рынок природного газа как потенциально привлекательный в долгосрочной перспективе и стратегически правильный проект для наших инвестиций", - добавил он.

Напомним:

"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom подписали меморандум о сотрудничестве в части разведки и добычи газа в Украине, в частности - на шельфе Черного моря.

Ранее НАК "Нафтогаз" получил 20 специальных разрешений на пользование недрами Скифского месторождения и месторождения Дельфин на 30 лет.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что при освоении черноморского шельфа нужно минимизировать риски, связанные с присутствием Черноморского флота Российской Федерации.

Экономическая правда