Курс валют на 16 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,61 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,60 - 27,61 гривни;

Евро - 32,91 - 32,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,73 гривни. Евро покупают по 32,65 гривни, продают по 33,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,59 - 27,67 гривни, евро - 32,87 - 33,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 16 марта на уровне 27,64 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,62 гривни.

Экономическая правда





