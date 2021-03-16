Администрация Байдена планирует наибольший с 90-х рост налогов - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена создает план поднятия налогов для тех, кто зарабатывает более 400 тысяч долларов - изменения не торкнутся населения, чей годовой доход составляет меньше.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 4 источника.

Это станет следующей значительной программой в исполнении новоизбранной администрации. Так, планируется новый пакет помощи населению и бизнесу - даже больше недавно принятого пакета в 1,9 триллиона долларов. Однако финансировать его буде не госдолг, а высокие налоги для богатых компаний и населения.

По данным источников Bloomberg, изменения коснутся в том числе налога на прибыль и доходы физлиц:

Ставку корпоративного налога на доходы увеличат 28% с 21%;

Повышение ставки налога на прибыль для физических лиц, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год;

Расширение охвата для налога на недвижимость;

Выше ставка налога на прибыль для физлиц, зарабатывающих от 1 миллиона долларов ежегодно.

В то же время, изменения не затронут людей с доходом менее 400 тысяч долларов в год.

Оценки аналитического агентства Налоговой политики установили, что налоговый план по кампании Байдена принесет в бюджет более 2,1 триллиона долларов за десять лет. Однако план, который будет выдвинут администрацией, скорее всего будет более "скромным". В любом случае, оценки экспертов колеблются в пределах 2 - 4 триллионов долларов.

Пока неизвестно, когда именно американцам представят новый налоговый план. По данным Bloomberg, это может произойти вскоре после подписания "ковидной" помощи в 2 триллиона. Если изменения будут поддержаны, они могут вступить в силу в 2022 году. Но эти сроки могут сдвинуться за высокого уровня безработицы в результате пандемии коронавируса.

Кроме изменений в налоги, демократы также планируют пересмотреть законодательство в части предупреждения вывода доходов компаний на оффшоры.

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Напомним:

Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" - антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов. Это крупнейший в истории США пакет помощи экономике.

Экономическая правда