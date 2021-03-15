В Украине возобновляет работу Комиссия по присвоению звезд гостиницам
Комиссия по установлению категорий гостиницам и другим объектам возобновляет свою работу - первое заседание Комиссии состоится 16 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Первое заседание Комиссии состоится 16 марта и будет транслироваться онлайн на официальной Фейсбук-странице Государственного агентства развития туризма.
Накануне утвержден новый состав Комиссии по установлению категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению", - говорится в сообщении.
"Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть - присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более двухсот.
Большая часть заявок подана впервые, в части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведени ", - отметила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
В Минкульте добавили, что полномочия по установлению категорий гостиницам прошлого года передали от Минэкономики Госагентству развития туризма, деятельность которого направляется министром культуры и информационной политики.
"В состав обновленной комиссии вошли представители ГАРТ, МКИП, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей", - отметили в ведомстве.
"Нашей целью было законодательно закрепить качественные изменения и запустить работу Комиссии по принципиально новым, прозрачным подходам к анализу и утверждению заявок.
Категоризация средств размещения - это прежде всего соответствие стандартам, повышение качества сервиса, и, как следствие, получение новых возможностей для привлечения туристов", - заявил министр Александр Ткаченко.
В Минкульте назвали также главные отличия в работе новосозданной комиссии под руководством ГАРТ:
- Юридический статус (комиссия руководствуется нормативно-правовым актом, изданным МКИП и зарегистрированным Министерством юстиции. Ранее ее деятельность регулировал только внутренний организационно-распорядительный документ.
Добропорядочность.
- Прозрачнось. Все заседания комиссии будут проходить с онлайн-трансляцией рассмотрения каждого пакета документов для обеспечения публичной, правдивой и прозрачной оценки претендентов.
"Мы и в дальнейшем планируем еженедельно рассматривать все 75 заявок в очередности поступления в течение марта-апреля 2021 года. График увсех заседаний будут обнародованы в ближайшее время на официальном сайте Государственного агентства развития туризма", - заявила глава агентства.
Кроме этого, параллельно начала Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.
Экономическая правда
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