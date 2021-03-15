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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Понедельник, 15 марта 2021, 17:35
 

15 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,62 гривни;

Евро - 32,93 - 32,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,58 - 27,76 гривни. Евро покупают по 32,79 гривни, продают по 33,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,72 гривни, евро - 33,01 - 33,10 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Экономическая правда

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