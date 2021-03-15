Минфин отчитался о результатах верификации госвыплат

В 2020 году провели верификацию относительно правомерности получения украинцами госвыплат на общую сумму около 455 млрд гривен, также предоставили около 2,5 млн рекомендаций для проведения дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Больше всего выявлено несоответствий при верификации субсидий. Они составляли 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки правомерности выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространенными рекомендациями относительно правомерности выплат субсидий (на примере декабря 2020), были:

осуществление государственной выплаты уже после смерти реципиента - 21 тыс реципиентов;

осуществление покупки земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс гривен - 17,5 тыс реципиентов;

наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет - 9,8 тыс реципиентов;

получение субсидий одновременно по двум разным адресам - около 10 тыс реципиентов.

"В 2020 году подтверждено 78% обработанных органами, осуществляющими государственные выплаты, рекомендаций Минфина.

Осуществляемая Минфином верификация позволила органам, осуществляющим государственные выплаты, прекратить неправомерные выплаты, а также способствовала предотвращению необоснованного начисления таких выплат в будущих периодах", - добавили в ведомстве.

В Минфине заявили, что основная цель верификации заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, недопущении совершения неправомерных выплат, установлении справедливой системы социального обеспечения и повышении адресности государственных выплат.

"Взыскание безосновательно выплаченных средств является сложным и затратным процессом, который предусматривает разрешение споров в судебном порядке.

Поэтому введение в текущем году Минфином еще одного вида верификации, а именно превентивной, которая осуществляется на этапе обращения гражданина за помощью до назначения ему выплаты, более действенным механизмом", - говорится в сообщении.

Экономическая правда