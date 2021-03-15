Суд в США запретил введение санкций против Xiaomi
Окружной суд федерального округа Колумбия (США) остановил действие санкций против китайской компании Xiaomi.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Также суд "приостановил выполнение и принудительное определение компании как "Китайской коммунистической военной компании".
Отмечается, что суд отменил ограничения на приобретение ценных бумаг компаний и требование к гражданам США продать свои активы.
В Xiaomi подчеркивают, что являются публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского использования.
Напомним:
В январе Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.
Компании добавили к так называемый "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.
Xiaomi подпадало под действие нового запрета на инвестирование в США, который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года лишиться своих долей в фирмах, внесенных в черный список.
Экономическая правда
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