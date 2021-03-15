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Ryanair запустит 18 маршрутов из Киева и Одессы

Понедельник, 15 марта 2021, 13:59
 

В связи с началом летней навигации ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы по 18 направлениям из Киева и Одессы, еще 37 планируется восстановить с мая по июль.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на анализ системы бронирования авиакомпании.

Переход на летнюю навигацию начнется с переходом на летнее время 28 марта.

Отмечается, что продажи билетов на еще 6 направлений не открывалась: из Киева в Будапешт и Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт. По мнению авторов, это может свидетельствовать как о том, что компания пока не сформировала планы полетов, так и о возможной отмене маршрутов.

С переходом на летнюю навигацию самолеты отправятся из Борисполя в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.

Также рейсы будут выполняться по направлениям Одесса - Берлин, Одесса - Рим, Одесса - Гданьск и Львов - Бергамо, Львов - Рим. Восстановление рейсов из Харькова отсрочили до мая.

Напомним:

Авиакомпания Ryanair существенно сократила количество рейсов из Украины, в частности приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

Один из крупнейших авиаперевозчиков Европы Ryanair ожидает в этом году получить рекордные убытки в миллиард евро, однако надеется на улучшение летом.

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Ryanair авиаперевозки

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