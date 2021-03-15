Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 15 марта: курс, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 15 марта 2021, 12:17
 

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,65 гривни;

Евро - 32,95 - 32,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 - 27,80 гривни. Евро покупают по 32,83 гривни, продают по 33,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,72 гривни, евро - 33,01 - 33,10 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс межбанк гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 12 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки 12 марта 2021, 11:15
Гривня несколько окрепла к евро на закрытии межбанка 11 марта 2021, 18:15
Курс валют на 11 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки 11 марта 2021, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!