Лагун не смог избавиться от поручительства по долгам Дельта банка на 4,5 миллиарда

Бывший владелец обанкротившегося Дельта банка Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед Ощадбанком.

Об этом сообщает Finbalance.

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Лагуна и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым жалобщику тоже было отказано в удовлетворении иска к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства.

В 2017 году Верховный Суд отменил решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по иску Ощадбанка к Лагуну и оставил в силе решение первых двух инстанций, согласно которым с Лагуна как с поручителя по обязательствам Дельта Банка по договорам о корсчетах должно быть взыскано 111,8 млн долларов, 12,45 млн евро и 948 млн грн долга.

Лагун свой иск обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях".

При этом истец ссылался на аннексию Россией Крыма, конфискации российской оккупационной администрацией всего недвижимого и движимого имущества Дельта Банка на полуострове, запрет НБУ осуществлять деятельность на соответствующей территории, а также события, связанные с политическим и финансовым кризисом, военными действиями на Востоке Украины, что привело к оттоку средств, размещенных на счетах физических и юридических лиц и повлияло на финансовое состояние банка.

Суды пришли к выводу, что указанные события "не является тяжелыми обстоятельствами... поскольку такие обстоятельства не являются исключительными именно в отношении истца (так как касаются и других субъектов хозяйствования на территории Украины)".

Ощадбанк в ходе судебного процесса замечал, что с момента принятия судом решения о взыскании с поручителя задолженности по договору поручительства к этому времени в пользу госбанка "не поступило никаких средств в счет погашения долга".