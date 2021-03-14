Конкуренты вытесняют Tesla с важнейших рынков — СМИ

Американская Tesla Inc теряет контроль над важнейшими рынками из-за продвижения других крупных автопроизводителей конкурирующих моделей электромобилей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По их словам, на таких рынках, как Азия, Tesla сохраняет и наращивает свою долю, однако долю рынка у Tesla отвоевывает американская компания Ford Motor Co., недавно выпустившая свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, автоконцерн Volkswagen AG (VW) обогнал Tesla в прошлом году.

Доля Tesla в прошлом году составляла около 79%, а в феврале снизилась до 69%. При этом на долю Mustang Mach-E пришлось 12% всех полностью электрических транспортных средств, поставленных в США в прошлом месяце, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Motor Intelligence.

"По данным Schmidt Automotive Research, клиенты в Западной Европе зарегистрировали около 98 тыс. автомобилей Tesla в 2020 году, что примерно на 11% меньше, чем в 2019 году, в то время как общее количество регистраций полностью электрических транспортных средств увеличилось более чем вдвое. Доля Tesla на рынке упала примерно до 13% в 2020 году с примерно 31% годом ранее" - сообщает The Wall Street Journal.

Хотя конкурентам и удалось пробиться на некоторые рынки, бизнес Tesla продолжает расти, пишет WSJ. В прошлом году компания продала почти полмиллиона автомобилей по всему миру, что более чем на треть превышает показатель 2019 года, и она намерена ускорить рост в 2021 году.