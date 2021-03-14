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Латвийская авиакомпания возобновляет авиарейсы в Украину

Воскресенье, 14 марта 2021, 11:10
 

Латвійська авіакомпанія airBaltic через рік відновлює рейси в Україну, перший рейс планується 17 березня.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії airBaltic.

Після річної перерви латвійська airBaltic виконає перший авіарейс з Риги до Києва. Компанія планує літати по такому маршруту два рази в тиждень, а з 28 березня - три рази.

Також з 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига-Одеса. Авіарейси будуть виконувати п'ять разів на тиждень.

3 червня авіакомпанія перезапускає рейси за маршрутом Рига-Львів і буде здійснювати рейси двічі на тиждень.

Зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.

Всі маршрути будуть здійснюватися на регіональних реактивних літаках Airbus A220-300.



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