АРМА за прошлый год нашло управляющих для активов стоимостью почти в 2 миллиарда

В прошлом году Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало в управление активы с общей оценочной стоимостью почти 2 миллиарда.

Об этом сообщает Укринформ.

"АРМА подобрало управляющих на активы стоимостью почти 2 млрд грн. Это за прошлый год. В целом управляются активы на общую сумму более 3 млрд гривен", - сообщил временно исполняющий обязанности АРМА Виталий Сигин.

Сигидин сообщил, что в прошлый году агентство разыскало ценные бумаги, доли в уставных капиталах компаний на сумму около 32 млрд грн. Также АРМА разыскало почти 50 тыс. Таких активов, как недвижимое имущество, имущественные права, техника.

АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления за ним - 53 млн грн.

По его словам, в 2020 году АРМА передало в управление крупнейшие активы, например, "Украинский медиахолдинг".

Напоминаем:

АРМА выбрало ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинский Медиа Холдинг" (УМХ).