Все разделы
Укр / Рус

Комитет поддержал законопроект о разблокировании крупной приватизации

Суббота, 13 марта 2021, 11:29
 

Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации.

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на странице Фейсбук

"Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации 4543 ко второму чтению. Буду готовиться и надеяться, что это голосование будет так же успешным, как и в прошлый раз" - сообщила она

Напоминаем: 

С 30 марта 2020 Украина временно отказалась от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!