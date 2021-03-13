Комитет поддержал законопроект о разблокировании крупной приватизации
Суббота, 13 марта 2021, 11:29
Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации.
Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на странице Фейсбук
"Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации 4543 ко второму чтению. Буду готовиться и надеяться, что это голосование будет так же успешным, как и в прошлый раз" - сообщила она
Напоминаем:
С 30 марта 2020 Украина временно отказалась от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
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