Комитет поддержал законопроект о разблокировании крупной приватизации

Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации.

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на странице Фейсбук

"Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации 4543 ко второму чтению. Буду готовиться и надеяться, что это голосование будет так же успешным, как и в прошлый раз" - сообщила она

Напоминаем:

С 30 марта 2020 Украина временно отказалась от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.