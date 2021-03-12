Подругу бывшего топ-менеджера скандального ЕДАПСа хотят назначить главой полиграфкомбината "Украина"

Новым главой полиграфкомбината "Украина" может стать заместитель директора предприятия по информационным технологиям и персонализации Татьяна Бондаренко, которая является подругой бывшего топ-менеджера ЕДАПСа Ирины Обыденко.

Об этом ЭП сообщил собеседник из полиграфкомбината "Украина".

"Получить контроль над полиграфкомбинатом пытается группа людей, которые уже когда-то смогли это сделать. Они грабили страну за счет завышения цен через подставные компании и вывод средств в офшоры", - отмечает собеседник ЭП.

По его словам, бывший председатель консультативного совета и владелец скандального консорциума ЕДАПС Юрий Сидоренко сейчас лоббирует на руководящую должность Полиграфкомбината "своего" человека.

Речь идет о заместителе директора полиграфкомбината Татьяне Бондаренко, которая, по словам собеседника, является подругой соратницы Сидоренко Ирины Обыденко.

По данным ЭП, Сидоренко и Обыденко вместе работают еще с 90-х годов. В 1993 году Сидоренко основал с сестрой ЗАО "Дамиана-Банк" и стал председателем правления. Обыденко также работала в "Дамиана-Банк", а когда его закрыли, возглавляла Коммерческий индустриальный банк, в котором наблюдательный совет возглавлял Сидоренко.

Обыденко руководила также Консорциумом ЕДАПС с момента его основания с 2004 года и до официального прекращения деятельности.

Также она является основателем компании Industrial Innovation Group (в Украине зарегистрирована под названием ООО "Инновационно-промышленная группа"). По официальной информации, Сидоренко вышел из компании 2015 года.

Компания ООО "Инновационно-промышленная группа" является учредителем таких компаний, как ООО "Полли-Сервис", ООО "ЮС-Дизайн", ООО "Голография".

Собеседники ЭП уверяют, что сегодня Сидоренко и Обыденко продолжают тесно сотрудничать.

Источник ЭП также заявляет, что Татьяна Бондаренко является давней подругой Ирины Обыденко, еще во времена, когда Бондаренко работала в МВД.

"В течение долгих лет она сотрудничала с ЕДАПС в МВД Украины (до создания Государственной миграционной службы Украины). Сразу после назначения, пользуясь служебным положением, получила доступ к технической документации Государственного центра персонализации документов и начала передавать документы представителям компании "IIG" для использования в работе, раскрывая коммерческую информацию Полиграфкомбината третьей стороне", - утверждает источник.

По словам собеседника, с назначением Бондаренко на должность заместителя директора по персонализации, в полиграфкомбинат "Украина" начали поступать в большом количестве письма-предложения о сотрудничестве от Industrial Innovation Group.

"С помощью Бондаренко компания Сидоренко стала победителем на поставку оборудования по персонализации М-601. Две такие системы были поставлены в Украину раньше упомянутой компанией "Полли-Сервис", а затем проданы МВД Украины по цене, завышенной в три раза (4 млн долларов США).

По словам собеседника, кандидатура Бондаренко согласована в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что США выдвинули обвинения в коррупции представителям концерна ЕДАПС. По делу проходили трое обвиняемых - главный выгодоприобретатель (конечный собственник) ЕДАПС Юрий Сидоренко, его племянник Александр Васильев, а также чиновник IKАО (структура ООН, которая занимается стандартами гражданской авиации) Маурицио Сицилиано.

Правоохранительные органы США обвиняют Юрия Сидоренко и Васильева в том, что они на протяжении 2005-2010 годов платили взятки Сицилиано, который отвечал в IКАО за проекты, связанные с машиночитаемыми документами.

Как утверждают следователи, в обмен на свою помощь в лоббировании ЕДАПС Сицилиано получал "черную" зарплату на сумму от $3 тыс. до $ 5 тыс ежемесячно, а также помощь в трудоустройстве своего сына в структурах ЕДАПС в Объединенных Арабских Эмиратах, где проживали Сидоренко и Васильев.

Напомним, ранее правительство и Верховная Рада приняли решения, которые исключили "ЕДАПС" с рынка изготовления государственных документов. Государственные заказы на эти бланки были переданы полиграфкомбинату "Украина", который перешел в ведение Нацбанка Украины.

В Украине ЕДАПС известен тем, что в течение длительного времени был монополистом по изготовлению голографических защитных элементов. Ключевым лоббистом ЕДАПС был бывший народный депутат от Партии регионов, затем - заместитель главы ГТС, Василий Грицак. Именно он добился принятия закона "О демографическом реестре", который вводил 17 видов биометрических документов (от водительских прав до социальных карт) и обязывал государство ввести в действие единый реестр биометрических данных граждан.

Экономическая правда