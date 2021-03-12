Конкурентный железнодорожный рынок и экологичность: Криклий рассказал о транспортных целях до 2030 года

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассказал об основных целях в сфере транспорта до 2030, утверждены правительством - среди них как минимум три железнодорожных перевозчика и движение в направлении климатической нейтральности.

О таких итогах Национальной экономической стратегии - 2030 он написал на своей странице в Facebook.

Так, касательно нужд транспорта Криклий выделил введение в эксплуатацию более 20 тысяч км дорог общего пользования, увеличение объема грузовых перевозок по реке до 15 млн тонн к 2025 году, а количество глубоководных причалов – до 5.

Кроме того, к 2030 году планируется запустить конкурентный железнодорожный рынок, на котором будут оперировать как минимум три перевозчики. Пассажиропоток в аэропортах хотят увеличить до 71,2 млн человек в год. Также Украина будет работать над сокращением объема выбросов парниковых газов.

Криклий отметил том числе и создание независимого регулятора транспорта, а еще - переход на адресную модель предоставления льгот на проезд. В транспорт хотят привлечь к 30 млрд долларов инвестиций и обеспечить полное выполнение планов капинвестиций в портовую инфраструктуру.

Среди планов является участие в международных транспортных проектах по направлениям Балтийское море - Черное море - Каспийское море, Европа - Средняя Азия - Китай для развития транспортного потенциала страны. С этой же целью будут развивать мультимодальные перевозки и вхождение внутренних водных путей Украины к Трансевропейской транспортной сети. А также - подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Отдельно глава ведомства выделил декарбонизацию отрасли с целью достижения целей климатической нейтральности не позднее 2060.

Напомним:

Правительство на заседании 3 марта утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.

Экономическая правда